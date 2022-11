Bezirksligisten im Landkreis Günzburg: Zwischen Glücksgefühl und Pechsträhne

Plus FC Günzburg und SC Bubesheim sind heiß aufs Derby in der Fußball-Bezirksliga. Der VfR Jettingen fordert den Primus. Der TSV Ziemetshausen steht unter Druck.

Die Derbystimmung ist fühlbar in diesen Tagen. Es ist immer wesentlich mehr als ein normales Bezirksliga-Fußballspiel, wenn der FC Günzburg auf den SC Bubesheim trifft. Doch die sportlichen Vorzeichen haben sich über die Zeit gedreht; dass die Bubesheimer eher als Außenseiter gehandelt werden, verleiht dem aktuellen Aufeinandertreffen an diesem 12. November 2022 schon die erste, aber beileibe nicht einzige Zusatz-Würze.