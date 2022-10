Brutaler Zusammenprall: Fußballer nach Spiel in Neuburg im Krankenhaus

Während des Kreisklasse-Fußballspiels SV Neuburg - SV Waldstetten stoßen zwei Spieler brutal zusammen. Ein Akteur der Gäste muss anschließend operiert werden.

Es war ein Unfall, wie ihn keiner auf einem Fußballplatz erleben möchte und wie er doch immer wieder passiert. Die Folgen waren fatal. Dominik Hofmann vom SV Waldstetten verletzte sich bei einem brutalen Zusammenprall mit Kilian Kustermann vom SV Neuburg derart übel am Schienbeinansatz, dass er mit dem Krankenwagen abgeholt, ins Spital gebracht und dort umgehend operiert werden musste.

Auch Kustermann erwischte es so schlimm, dass er vorsichtshalber das Krankenhaus besuchte. Ein Röntgenfoto brachte zumindest in Sachen Beinbruch Erleichterung, aber eine Mordsprellung trug der Fußballer davon.

55 Minuten waren gespielt

Als sich der von Augenzeugen inhaltlich fast identisch geschilderte, tragische Moment ereignete, waren 55 Minuten gespielt im Kreisklassen-Duell auf dem Sportplatz des SV Neuburg. Die Gastgeber führten nach einem Treffer von Kilian Kustermann 1:0. Lange wurde hinterher abgewogen, ob man weitermachen solle oder nicht. Letztlich waren nach Angaben von Neuburgs Abteilungsleiter Sebastian Keder die Gastgeber dafür, die Gäste aber sahen sich außerstande, sich auf den Sport zu konzentrieren. Schiedsrichter Fatih Darici pfiff daraufhin vor der Zeit ab.

Sportgericht entscheidet nun über eine Wertung

Die Sache geht nun ans Fußball-Sportgericht, das über eine Wertung entscheiden wird. Gut möglich ist, dass die Punkte in Neuburg bleiben; die Statuten legen diesen Ausgang jedenfalls nahe. Keder sagt bei allem Mitgefühl für den Waldstetter Fußballer auf die entsprechende Frage: „Es gibt in solchen Fällen kein Richtig und kein Falsch. Waldstetten sah sich eben nicht in der Lage, aufgrund der schweren Verletzung des Mannschaftskollegen weiterzuspielen.“

Spitzenspiel endet 1:1

Keinen sportlichen Sieger fand unterdessen das Gipfeltreffen dieser Spielgruppe. Die SpVgg Ellzee und die SpVgg Krumbach trennten sich 1:1. Das Team aus Krumbach führt die Tabelle weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung auf Ellzee an.

Lesen Sie dazu auch