vor 20 Min.

Der Architekt des Jugendstils im Kreisliga-Team des VfR Jettingen

Plus Trainer Oliver Wirth hat seine Fußballer von der A-Klasse in die Kreisliga geführt. Auch dort tritt der VfR Jettingen II bislang stark auf.

Eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage weist Fußball-Kreisligist VfR Jettingen II in der Saison 2022/23 auf. Nur am ersten Spieltag verlor der von Oliver Wirth gecoachte Aufsteiger bisher. Gegen die SpVgg Wiesenbach setzte es am 30. Juli eine 0:5-Heimniederlage. Jetzt steht den Jettingen erneut ein Spiel gegen einen Landkreis-Konkurrenten ins Haus: An diesem 18. September erwarten sie ab 13 Uhr die SG Reisensburg-Leinheim, die ihrerseits ihre jüngste Aufgabe erfolgreich beendet hat (1:0-Heimsieg gegen den SV Mindelzell).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

