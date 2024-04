Der FC Günzburg kassiert eine herbe Abfuhr

Plus Das 1:5 gegen ein Bezirksliga-Spitzenteam fällt zwar zu deutlich aus, die Niederlage aber geht in Ordnung - und der FC Günzburg bleibt somit abstiegsbedroht.

Das war deutlich - zu deutlich, wie Christoph Bronnhuber befand. Nach dem 1:5 gegen den SV Wörnitzstein-Berg sagte der Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg: "Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen." Drei Knackpunkte hatte der Coach ausgemacht.

Ursächlich war nach seiner Ansicht: "Kurz vor der Halbzeit haben wir es fünf Minuten lang nicht ganz zu Ende verteidigt, nach unserem Anschlusstreffer hat der Torwart des Gegners zwei Hochkaräter sensationell pariert und dann sind wir in einen Konter gelaufen. Mit dem 1:3 war die Sache erledigt."