Der FC Günzburg rutscht zum Start ins Bezirksliga-Frühjahr aus

Plus Das 0:3 beim TSV Meitingen ist aus Sicht von Trainer Christoph Bronnhuber noch kein Beinbruch. Jetzt aber sieht er sein Team vor ganz entscheidenden Partien.

Den Start in die Frühjahrsrunde der Fußball-Bezirksliga hat der FC Günzburg verpatzt. Immerhin war das Team im Spiel beim TSV Meitingen nicht ganz so chancenlos, wie es das 0:3 (0:2) auf den ersten Blick vermuten lässt. Hauptgrund für die Niederlage war die diesmal einigermaßen brisante Personallage. Zwischen den Zeilen ließ Coach Christoph Bronnhuber aber schon auch anklingen, dass er sich für die nun anstehenden Wochen der Wahrheit mehr Leidenschaft wünscht.

Den Spielverlauf hakte Bronnhuber schnell ab. "Wir konnten diesmal keine 100 Prozent abrufen, waren als Gruppe nicht in der Lage dazu", sagte er Minuten nach dem Schlusspfiff in Meitingen.