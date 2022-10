Der FC Günzburg und das schöne Gefühl, oben zu stehen

Plus Als Tabellenführer erwartet Fußball-Bezirksligist FC Günzburg den VfL Ecknach. Der SC Bubesheim fühlt sich im Aufwind. Der TSV Ziemetshausen hat sich erholt.

Die Momentaufnahme erzeugt auch im frühen Herbst sommerlich-wohlige Gefühle, zumal sie bereits einige Wochen anhält. Und mit jedem Erfolg der heimischen Spitzenteams FC Günzburg und VfR Jettingen rückt die Frage „Was wäre, wenn?“ näher. Kurz vor Ende der Vorrunde in der Fußball-Bezirksliga jedenfalls belegen die beiden konstant punktenden Teams die Plätze eins und zwei – und es könnte ja durchaus dabei bleiben.