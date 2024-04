Der FC Günzburg und der VfR Jettingen sind sich einig: Gewinnen macht mehr Spaß

Plus Nach ihren jüngsten Niederlagen sind die heimischen Bezirksligisten in Sachen Abstieg noch nicht gerettet. Die Trainer haben vor, das schleunigst zu ändern.

Keine Tore und keine Punkte gab’s zuletzt für die heimischen Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen. Das wäre kaum tragisch, würden sich die beiden Fußballmannschaften nicht mitten im Abstiegskampf befinden. Doch genau das ist der Fall und weil die derzeitigen Kellerkinder mächtig aufmucken, ist spätestens jetzt Schluss mit dem Wohlfühlfaktor bei 34 Punkten.

Der Günzburger Spielertrainer Christoph Bronnhuber spricht deshalb aus, was der Jettinger Coach Michael Porstendörfer ebenfalls denkt: „Ich glaube inzwischen, dass 34 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen.“ Das neue Ziel beider Vereine heißt, noch mindestens einen Sieg zu holen – und das möglichst schnell. Doch genau dafür stehen die Aussichten gar nicht so gut, denn die Landkreis-Rivalen bekommen es mit den aktuell wohl besten Mannschaften der Liga zu tun.