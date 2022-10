Der SC Bubesheim bleibt hängen

Plus In einigen Phasen hätte Bezirksligist SC Bubesheim das Spiel gegen den TSV Meitingen für sich entscheiden können. Der Coach nimmt aus dem 1:1 das Positive mit.

Ein zähes Ringen geliefert haben sich die beiden Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim und TSV Meitingen. Vor etwas mehr als 100 Zuschauern gab es ein leistungsgerechtes 1:1. Dieses Ergebnis stand schon nach zehn Minuten fest.