Der SC Bubesheim stimmt sich auf die Saisonverlängerung ein

Zum abschließenden Punktspiel erwartet der Bezirksligist SC Bubesheim den FC Stätzling. Um was es geht - und warum die Partie bereits am 26. Mai 2023 steigt.

Dieses Fußballspiel wird keine entscheidenden Auswirkungen auf die Abschluss-Rangliste der Bezirksliga Nord haben und deshalb muss es auch nicht zeitgleich mit den anderen Paarungen des letzten Spieltages dieser Runde 22/23 angepfiffen werden. Der SC Bubesheim erwartet nun also bereits am Freitag, 26. Mai, ab 18.30 Uhr den FC Stätzling.

Die Begegnung wurde kurzfristig vorverlegt, weil es die Gäste so wollten und weil es den Gastgebern die willkommene Chance eröffnet, einen Tag länger zu entspannen, ehe es für sie in der Relegation um die sportliche Zukunft geht. Im ersten von höchstwahrscheinlich drei notwendigen Spielen stehen sie als Tabellen-13. der Bezirksliga Nord am Mittwoch, 31. Mai, dem Vizemeister der Kreisliga Ost, BC Rinnenthal, gegenüber. Anpfiff im Lohwaldstadion zu Neusäß ist um 18.30 Uhr.

Kein Erwartungsdruck

Der FC Stätzling geht ebenfalls ohne Erwartungsdruck in dieses Saisonfinale. Das Fernduell um die Vizemeisterschaft ging am jüngsten Spieltag verloren; nur noch der VfR Jettingen und der FC Günzburg kommen nun für den zweiten Platz und die Teilnahme an der Relegation zur Landesliga in Frage.

Vorrangig ist die Relegation

Zurück nach Bubesheim. Dort muss der Übergangstrainer Marco Chessa in vielen Einzelfällen den Ausgleich herstellen zwischen der Gefahr einer Überbeanspruchung angeschlagener Akteure und der korrekten Belastung all jener Spieler, die er in der Relegation dringend benötigen wird. Wichtig aus seiner Sicht ist vorrangig, dass gegen Rinnenthal eine möglichst schlagkräftige Mannschaft auf dem Rasen steht. Zweitrangig ist das Ergebnis des Heimspiels gegen Stätzling – wenngleich ein Sieg das Selbstvertrauen natürlich noch einmal erheblich pushen würde.

