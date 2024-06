Fußball

Der SV Scheppach siegt nach Elfmeter-Drama

Plus Auf seinen Torjäger kann sich der Vizemeister der Kreisklasse auch in der Relegation verlassen. Die Aufstiegs-Entscheidung fällt nun definitiv am 18. Juni.

Von Uli Anhofer

Der SV Scheppach ist nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Fußball-Kreisliga entfernt. Der Tabellenzweite der Kreisklasse West 1 gewann gegen den Zweiten der Kreisklasse West 2, SV Villenbach, nach Elfmeterschießen 6:5 und spielt am kommenden Dienstag, 18. Juni, das Finale gegen den SV Kicklingen-Fristingen.

Es wird 29 Kreisligisten geben

Schon vor der Partie wurde bekannt, dass die Begegnung zwischen den beiden Siegern der Halbfinalspiele auf jeden Fall ausgetragen wird. Zunächst war geplant gewesen, dass dieses Spiel überflüssig wird, falls die TSG Thannhausen nicht in die Bezirksliga aufsteigt. Aber bei einer Sitzung der verantwortlichen Spielleiter des Fußball-Kreises Donau wurde jetzt festgelegt, dass in der kommenden Saison 29 Teams in den beiden Kreisligen spielen werden. Welcher der beiden Gruppen eine Mannschaft mehr angehören wird, steht erst fest, wenn die Relegation abgeschlossen ist.

