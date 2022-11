Der Torwart-Held des VfR Jettingen hat diesmal einfach Pech

Plus Lucca Nagel sorgt mit einem Eigentor für das 0:1 des Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen beim TSV Rain II. Trotzdem steht der Aufsteiger sehr gut da.

Auf der Zielgeraden dieser Herbstrunde geht dem über weite Strecken so überzeugend auftretenden Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen augenscheinlich ein bisschen die Luft aus. Beim TSV Rain II verlor der Aufsteiger nun 0:1, nachdem er zuvor schon zweimal in Folge sieglos geblieben war und dabei ebenfalls keinen Treffer erzielt hatte.