25.11.2022

Der VfR Jettingen plant einen Heimsieg gegen die Ladehemmung

Plus Was sich der Fußball-Bezirksligist VfR Jettingen für das Jahresabschlussspiel 2022 vornimmt. Der TSV Ziemetshausen ist unfreiwillig bereits in der Winterpause.

Von Jan Kubica

Zwiespältige Gefühle begleiten die Bezirksliga-Fußballer des VfR Jettingen ins Jahresfinale 2022. Einerseits können sie vor heimischem Publikum noch einmal Punkte einfahren, die sie dann als gutes Gefühl über die ganze Winterpause mitnehmen dürfen. Andererseits kann der Schuss auch buchstäblich nach hinten losgehen, denn das Team plagen ein paar Personalsorgen und auch die jüngsten Auftritte waren keine Mutmacher. Anpfiff zum Heimspiel gegen den VfL Ecknach ist am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr.

