Derby der Fußballerinnen: Der SC Mönstetten jubelt und der TSV Burgau hadert

Plus Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Mönstetten holen ihren vierten Sieg in Serie. Derby-Gastgeber TSV Burgau kritisiert nach dem 1:3 den Unparteiischen.

Ihren guten Lauf fortgesetzt haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Mönstetten durch einen hart umkämpften 3:1-Sieg im Landkreis-Derby beim TSV Burgau. Mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Wörnitzstein-Berg begnügen musste sich der Ranglisten-Vierte SV Wattenweiler.