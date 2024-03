Fußball

Die Mischung soll's beim FC Günzburg machen

Plus Mit etwas bangen Blicken nach unten startet der Bezirksligist ins Fußball-Frühjahr. Trainer Christoph Bronnhuber wünscht sich eine Genusstour zum Abschied.

Von Jan Kubica

Schritt für Schritt ist der FC Günzburg dabei, seinen Bezirksliga-Kader zu verjüngen. In der aktuellen Winterpause kamen zwei talentierte Fußballer dazu; das Durchschnittsalter beim Auwald-Team könnte nun doch langsam unter 30 sinken, merkte ein Beobachter spöttisch an. Andererseits könnte die geballte Erfahrung helfen, aus sportlich bedrohlicher Lage in sichere Tabellenregionen zu kommen. Und das bitte möglichst schnell, wenn es nach Spielertrainer Christoph Bronnhuber geht. Er hat ja bereits vor der Winterpause angekündigt, dass er den Verein im Sommer verlassen wird - nach dann sechs Jahren, die alles in allem erfolgreich liefen. Wenn, ja wenn es klappt mit dem Klassenerhalt.

Kommen und Gehen

Aus dem Talentschuppen des TSV Krumbach kamen der 19-jährige Lukas Hofmann und der 20-jährige Nico Okal an die Donau. Beide haben ihren natürlichen Lebensraum im Mittelfeld. Bronnhuber ist überzeugt, dass sich diese Wette auf die Zukunft auszahlt, sich beide Jungs in Günzburg einen Namen machen werden. "Sie sind technisch sehr versiert, bringen auch eine gewisse Unbekümmertheit mit", lobt er. Allerdings wird es bei Okel noch ein bisschen dauern mit einem Einsatz; er ist momentan verletzt. Hofmann dagegen könnte gleich zum Punktspiel-Start auf dem Platz stehen.

