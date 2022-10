Fußball

vor 34 Min.

Die SG Reisensburg-Leinheim hat zu viele Problemzonen

Plus Die Fußballer der SG Reisenburg-Leinheim stehen in der Kreisliga West am Rand der Abstiegszone. Jetzt kommt der TSV Offingen zum Derby.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Zum Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Kreisliga stehen für die Teams aus dem Landkreis Günzburg einige spannende Begegnungen an. Unter anderem kommt es am Sonntag, 23. Oktober, zum Derby zwischen der SG Reisensburg-Leinheim und dem TSV Offingen. Anpfiff ist um 15 Uhr – und die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .