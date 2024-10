Ein gewonnener Punkt für die SG Burgau/Mönstetten

Mit etwas Glück, aber nicht unverdient haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen der SG Burgau/Mönstetten einen Zähler gegen den TSV Pfersee geholt. Lara Jaskolka erzielte in der 92. Minute mit einem Kopfball den viel umjubelten Treffer zum 1:1.

Trainer Timo Winstel sagte nach der Begegnung in Burgau: „Eigentlich wollte ich drei Punkte holen, aber angesichts der Umstände bin ich natürlich mit dem Remis hoch zufrieden.“

Platzverweis nach Notbremse

Die besonderen Umstände sind schnell erklärt. Bereits in der Anfangsphase foulte Torfrau Magdalena Mösenlechner beim Herauslaufen die heranstürmende Gegnerin kurz vor dem Strafraum. Schiedsrichter Mehmet Demir erkannte auf Notbremse und zückte folgerichtig die Rote Karte. In den verbleibenden 78 Minuten spielten die Einheimischen in Unterzahl. Trainer Winstel beorderte Innenverteidigerin Janna Holland ins Tor und Angreiferin Ramona Bamberger in die Defensive.

Wer nun einen Sturmlauf der Gäste vermutet hatte, sah sich getäuscht. Die Abwehr der SG stand zunächst recht sicher und ließ kaum eine Torchance zu. Eine Unaufmerksamkeit in der 35. Minute nutzte dann aber Torjägerin Anja Habbich zum Führungstreffer für Pfersee.

Im zweiten Abschnitt bot sich ein ähnliches Bild. Burgau/Mönstetten verteidigte mit viel Einsatz, Pfersee fiel nach vorn wenig ein. Ersatzkeeperin Janna Holland bereinigte die wenigen aufregenden Szenen in ihrem Strafraum souverän.

Ab der 65. Minute wurden die Gastgeberinnen sogar offensiver und erspielten sich die eine oder andere Minichance. Gekrönt wurde das nicht nachlassende Engagement durch den Ausgleichstreffer von Lara Jaskolka, die nach einem Freistoß von Ramona Bamberger den zunächst abgewehrten Ball ins lange Toreck köpfte.

Enttäuschung bei den Gästen

Gäste-Trainer David Völker zeigte sich verständlicherweise von der Leistung seines Teams enttäuscht und sagte: „Wir haben es nicht geschafft, in fast 80 Minuten Überzahlspiel die entscheidenden Tore zu erzielen.“