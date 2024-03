Ein Schiedsrichter der SpVgg Kleinkötz ist jetzt ein Fußballheld

Der BFV zeichnet 22 junge Ehrenamtliche aus. Der Sieger aus dem schwäbischen Fußball-Kreis Donau ist 26 Jahre alt und kommt aus dem Landkreis Günzburg.

Einfach mal „Danke“ sagen: In Regensburg hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) insgesamt 22 junge Ehrenamtliche unter 30 Jahren mit dem Preis Fußballhelden ausgezeichnet. Einer der Geehrten kommt aus dem Landkreis Günzburg. Stefan Waschhauser (SpVgg Kleinkötz) erhielt den Preis für den schwäbischen Fußball-Bezirk Donau.

Zur Urkunde gibt's eine Reise

Bereits zum siebten Mal würdigte der Verband das unbezahlbare Engagement der Ehrenamtlichen im bayerischen Amateurfußball und stellte es gleichzeitig auf großer Bühne – im Rahmen der Drittligapartie zwischen Tabellenführer SSV Jahn Regensburg und Erzgebirge Aue – ins Rampenlicht. Die im BFV für das Ehrenamt verantwortliche Vizepräsidentin Inge Pirner und Selina Vollmar (U 30-Mitglied im Verbandsvorstand) unterstrichen in ihren Reden die herausragenden Leistungen der 22 Kreis-Besten. Sie betonten, die nun Gewürdigten stünden stellvertretend für alle jungen ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter in den ungefähr 4500 Fußballvereinen Bayerns. Alle Siege erhielten neben einer Urkunde einen Gutschein für eine einwöchige Bildungsreise nach Barcelona.

Vollmar betonte, der Verband benötige dringend ehrenamtlichen Nachwuchs, vor allem in den Führungspositionen der Vereine. „Es sind diese jungen Menschen, die einmal in die Fußstapfen jener treten werden, die bereits heute mit Hingabe und Herzblut den Laden am Laufen halten“, sagte sie.

BFV-Präsident Kern: "Wichtig, verkrustete Strukturen aufzubrechen"

BFV-Präsident Christoph Kern, der die Partie gemeinsam mit den aktuellen Fußballhelden auf der Tribüne im Regensburger Stadion verfolgte, ergänzte: „Für einen zukunftsfähigen Verband braucht es junge Leute, die im Verein mit anpacken. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, in jungen Jahren in Führungspositionen Verantwortung zu übernehmen und mitzuhelfen, verkrustete Strukturen aufzubrechen.“

Waschhauser, der am 1. März seinen 26. Geburtstag feierte, ist bereits seit mehr als zehn Jahren Schiedsrichter in der Gruppe Westschwaben. Dort agiert er auch als verantwortlicher Einteiler und ist deshalb ein ganz wichtiger Ansprechpartner für die Vereine.

Abteilungsleiter der SpVgg Kleinkötz: "Wir sind stolz auf ihn"

Unterdessen kündigt Rainer Schlögel, Abteilungsleiter und Ehrenamtsbeauftragter der SpVgg Kleinkötz, auch eine vereinsinterne Würdigung des BFV-Preisträgers an. „Wir sind stolz auf ihn“, sagt er über Waschhauser. Der junge Mann sei vor allem nicht nur als Schiedsrichter unterwegs, sondern im Vereinsleben voll integriert, betont Schlögel.

Weitere Fußballhelden aus dem Fußball-Bezirk Schwaben sind für den Kreis Augsburg Andreas Heider (FC Kleinaitingen) und für den Kreis Allgäu Robert Weidle (TV Bad Grönenbach). (mit AZ)