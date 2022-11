Ein Tor macht jeweils den Unterschied: FC Günzburg gewinnt, VfR Jettingen verliert

Plus Auf Torjäger Lamatsch kann sich Fußball-Bezirksligist FC Günzburg erneut verlassen. Liga-Rivale VfR Jettingen dagegen vergibt sogar eine Elfmeter-Chance.

Der FC Günzburg bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord dem führenden TSV Aindling dicht auf den Fersen. Die Günzburger gewannen das Spitzenspiel beim FC Stätzling 1:0 und verschafften sich damit einen hübschen Vorsprung auf alle weiteren Verfolger. Zu denen zählt nach wie vor natürlich der VfR Jettingen trotz der 0:1-Niederlage im Duell der Aufsteiger beim FC Gundelfingen II.