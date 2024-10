Die Negativserie des TSV Offingen hält an. Der Fußball-Kreisligist verlor am Donnerstag das Landkreis-Duell gegen die SpVgg Wiesenbach 0:1. Es war die fünfte Niederlage in Folge für die Truppe von Trainer Fabian Knötzinger. Die Offinger rutschten dadurch auf den vorletzten Rang zurück.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis