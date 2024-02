Fußball

FC Günzburg: Spaß und attraktiver Fußball sind das Ziel

Plus Beim FC Günzburg folgt im Sommer Trainer Sven Müller auf Christoph Bronnhuber. Welche Pläne Ziemetshausens Ex-Coach hat.

Als Günter Renz, Präsident des FC Günzburg, vor etwa zwei Wochen einen Ersatz für den im Sommer scheidenden Trainer Christoph Bronnhuber präsentierte, war die wichtigste Person, also der neue Trainer selbst, wegen einer Erkältung verhindert. Kürzlich trafen sich die Vereinsverantwortlichen mit Sven Müller, dem neuen Mann an der Seitenlinie, im Donaustadion zum Fototermin mit unserer Redaktion. Gelegenheit, um den neuen Trainer zu fragen, wie er sich auf das Engagement vorbereitet und welche Ziele er mit dem FCG hat.

Bronnhuber geht nach der Saison zurück zum SV Aislingen

Keineswegs akut gefährdet, aber in unerquicklicher Nähe zum unteren Tabellenende verbringt der FC Günzburg die Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Nord. Christoph Bronnhuber, Spielertrainer beim Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg verlässt auf eigenen Wunsch den Verein zum Saisonende. Diesen Entschluss hatte er bereits im November gefasst (wir berichteten). Der ehemalige Landesliga-Stürmer ist seit 2018 beim FC Günzburg in Amt und Würden und will nach eigener Aussage bis zum Saisonende alles geben. „Es wird einfach Zeit, dass mal jemand Neues das Ruder übernimmt“, sagte Bronnhuber zuletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

