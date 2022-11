Fußball

Für den VfR Jettingen II heißt es: Verlieren verboten

Josef Forstner (links) und Melanie Kling kümmern sich diesmal um die Belange des Fußball-Kreisligisten VfR Jettingen II. Viel hängt davon ab, welche Spieler Konrad Nöbauer (rechts) in den Kader der Ersten beruft.

Plus Drei Niederlagen in Folge hat Kreisliga-Aufsteiger VfR Jettingen II kassiert. Das soll sich im Heimspiel gegen den TSV Offingen auf keinen Fall wiederholen.

Zum Abschluss der Herbstrunde in der Fußball-Kreisliga West kommt es zu zwei Duellen zwischen Teams aus dem Landkreis Günzburg. Spitzenreiter TSG Thannhausen erwartet am 13. November ab 14 Uhr die SG Reisensburg-Leinheim und der VfR Jettingen II spielt ebenfalls an diesem Sonntag ab 12 Uhr gegen den TSV Offingen. Für alle vier Mannschaften heißt es im letzten Spiel vor der Winterpause: Verlieren verboten.

