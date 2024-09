Für Mesut Yildiz ist das Kreisliga-Derby kein Spiel wie jedes andere

Der TSV Burgau ist in der Fußball-Kreisliga angekommen. Nach teilweise deutlichen Klatschen, unter anderem setzte es ein 1:9 beim SC Bubesheim, haben die Mindelstädter jetzt zwei Mal in Serie gewonnen. Bei der SpVgg Wiesenbach feierte die Truppe von Trainer Daniel Nolde ein 2:1 und zu Hause gegen Türk Gücü Lauingen gab es ein 3:2. Mit sechs Zählern rangiert der Aufsteiger jetzt auf dem elften Rang. Am Sonntag um 15 Uhr geben die Burgauer ihre Visitenkarte bei der TSG Thannhausen ab. Der ehemalige Bayernligist und einer der Aufstiegsaspiranten erwischte einen schwachen Einstieg in die Saison und steht mit fünf Zählern denkbar schlecht da.

