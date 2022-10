Fußballerinnen des SC Mönstetten präsentieren sich in Torlaune

Plus Nach einem kampfbetonten Bezirksoberliga-Heimspiel bejubeln die Fußballerinnen des SC Mönstetten einen 6:2-Erfolg. Der TSV Burgau verharrt im Tabellenkeller.

Die Fußballerinnen des SV Wattenweiler haben ihren guten Lauf in der Bezirksoberliga mit einem 1:0-Sieg über den TSV Ottobeuren fortgesetzt. Die Frauen des SC Mönstetten fanden durch einen 6:2-Erfolg über den SV Wörnitzstein-Berg in die Erfolgsspur zurück, während der TSV Burgau nach der 0:2-Niederlage gegen den TSV Pfersee Augsburg im Tabellenkeller festsitzt.