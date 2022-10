Fußballerinnen des TSV Burgau machen ihren Trainer froh

Plus Wie die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Burgau die Überraschung beim SV Wattenweiler schaffen. Über ein goldenes Tor freut sich auch der SC Mönstetten.

Faustdicke Überraschung in der Bezirksoberliga der Fußballerinnen: Nicht der zuvor ungeschlagene Tabellenzweite SV Wattenweiler, sondern der bis dahin sieglose TSV Burgau gewann das Derby 1:0. Derweil setzte der SC Mönstetten seinen Aufwärtstrend mit einem 1:0-Sieg bei Schwaben Augsburg II fort.