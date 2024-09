Fußballerinnen fassen ambitionierte Ziele ins Auge

Am Wochenende 7./8. September fällt auch in den regionalen Fußball-Klassen der Frauen der Startschuss in die neue Saison. In der Bezirksoberliga Schwaben ist der Landkreis Günzburg diesmal nur noch mit einer Mannschaft vertreten. Nach dem Abstieg des SV Wattenweiler in die Bezirksliga Süd halten hier nur noch die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft aus TSV Burgau und SC Mönstetten die Fahnen hoch. Vergeblich sucht man in der Bezirksliga Süd den SV Freihalden-Zusmarshausen. Er startet auf freiwilliger Basis in der Kreisliga Augsburg einen Neuanfang.

Alois Thoma