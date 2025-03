Günzburgs bitterer Jahresauftakt: Gersthofen erteilt Lehrstunde

Es war von vornherein klar: Am Sonntagnachmittag musste im Auwaldstadion für die Günzburger vieles zusammenpassen, um gegen den mittlerweile Tabellenzweiten der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord, den TSV Gersthofen, zu bestehen. Mit nur 14 Punkten vor der Winterpause befindet sich der FC Günzburg in akuter Abstiegsgefahr – es müssen dringend Punkte her, um den Gang in die Kreisliga zu verhindern. Also auch Siege gegen starke Gegner aus dem oberen Tabellendrittel.

Die Hoffnung war vor dem Wochenende groß, Zählbares zu Hause zu behalten, doch im Heimspiel gegen die bärenstarken Gersthofer machte sich unter frühlingshaften Bedingungen schnell Ernüchterung breit.

