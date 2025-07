Diese Regeln ändern sich zur neuen Fußball-Saison

Auch zur Saison 2025/26 wurde das Regelwerk im Amateurfußball wieder leicht angepasst. Vor allem für Torhüter ändert sich in dieser Spielzeit etwas. Zudem wurde eine häufog geforderte Regeländerung beim Ausführen von Elfmetern umgesetzt.

Wenn ein Torwart den Ball in die Hand nimmt, galt bisher die sogenannte „6-Sekunden-Regel“. Diese besagt, dass ein Torhüter den Ball maximal sechs Sekunden lang in der Hand halten darf, ehe er ihn wieder weiterspielen muss. Werden diese sechs Sekunden überschritten, muss es laut Regelwerk einen indirekten Freistoß für den Gegner geben.

8-Sekunden-Regel: Eckball statt indirekter Freistoß

Der Freistoß wird von der Stelle ausgeführt, an dem sich der Torhüter mit dem Ball befand, also im Strafraum, meist nur wenige Meter vor dem Tor. Das Problem: Diese Regel wurde in den vergangenen Jahren von Schiedsrichtern kaum befolgt. Ein indirekter Freistoß im Strafraum ist eine große Torchance. Angesichts des harmlosen Vergehens wirkte diese Strafe daher überzogen.

In Zukunft gilt daher nun die „8-Sekunden-Regel“. Ein Torhüter darf den Ball ab sofort acht Sekunden halten. Die letzten fünf Sekunden dieser Zeitspanne soll der Schiedsrichter gut sichtbar mit der Hand herunterzählen. Spielt er innerhalb der acht Sekunden nicht weiter, bekommt der Gegner einen Eckball. Diese Regel soll in Zukunft konsequenter befolgt werden.

Regelanpassung für Doppelberührung bei einem Elfmeter

Eine weitere Regelanpassung, die zuletzt von vielen Fußballfans gefordert wurde, betrifft die Doppelberührung bei einem Elfmeter. Der Schütze darf den Ball beim Elfmeter nur einmal berühren, sich die Kugel also beispielsweise nicht selbst vorlegen, um dann aus näherer Distanz auf das Tor zu schießen.

Diese Regel galt bisher allerdings auch bei unabsichtlichen Doppelberührungen. Rutschte ein Spieler beim Elfmeter etwa weg und berührte den Ball dadurch unabsichtlich zweimal, galt der Strafstoß als ungültig, auch wenn ein Tor erzielt wurde. In Zukunft soll sich das ändern: Wenn der Ball beim Elfmeter durch ein klares Versehen doppelt berührt wurde und anschließend im Tor landet, wird der Schuss wiederholt. Bei einem verschossenen Elfmeter mit Doppelberührung kommt es nicht zu einer Wiederholung, der Schuss gilt dann weiterhin als verschossen.

Kapitänsregel wird fest im Regelwerk verankert

Fest im Regelwerk verankert ist ab sofort außerdem die „Kapitänsregel“, die schon in der vergangenen Spielzeit umgesetzt wurde. Laut dieser Regel darf sich nur noch der Kapitän an den Schiedsrichter wenden, um etwa strittige Szenen zu besprechen. Andere Spieler riskieren eine Gelbe Karte, wenn sie mit dem Schiedsrichter sprechen.

Ziel dieser Regel ist es, Rudelbildungen und langwierige Diskussionen zu verhindern. Laut des Bayerischen Fußball-Verbands hatten sich viele Trainer und Spieler eine striktere Umsetzung dieser Regel gewünscht, weshalb die Kapitänsregel nun fester Bestandteil des Regelwerks ist.