Immer weniger Schiedsrichter an der Fußball-Basis

Den Amateurfußballern gehen die Schiedsrichter aus. Der WFV-Bezirk Donau/Iller möchte die Vereine nun wachrütteln. In Bayern gibt's dieselben Probleme.

Zwei Spielzeiten lang ließ es der Württembergische Fußballverband (WFV) vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie durchgehen, wenn Fußballvereine ihr Schiedsrichter-Kontingent nicht erfüllen konnten. Diese Schonzeit ist jetzt vorüber. In den vergangenen Tagen erhielten jene Vereine im Verbandsgebiet, die ihr Soll in der Saison 2021/22 nicht geleistet hatten, Post aus Stuttgart. Bußgeldbescheide in teils horrender Höhe landeten bei den Betroffenen. Dort rieben sich die Vorsitzenden und Abteilungsleiter über das so entstandene Loch in der Vereinskasse die Augen.

Keine Unparteiischen für Spiele der B-Klasse

Das Problem ist (übrigens auch im Bereich des Bayerischen Fußballverbands) ein grundsätzliches und lässt sich mit Bußgeldern allein vermutlich nicht beheben. Denn immer größer wird die Zahl der Spiele, die nicht mit Schiedsrichtern besetzt werden können. Im Landkreis Günzburg wurde am letzten Oktober-Wochenende 2022 nach Informationen unserer Redaktion kein einziges Punktspiel der B-Klassen von einem ausgebildeten Unparteiischen geleitet.

Aufgrund der fehlenden Wertschätzung und der zunehmenden Anzahl an negativen Vorkommnissen auf und neben den Sportplätzen – der Spielabbruch in Konzenberg ist noch frisch in Erinnerung – scheint der Job der Unparteiischen aktuell nicht besonders attraktiv. Nach Angaben von Jürgen Schuster, Pressesprecher im WFV-Bezirk Donau/Iller, wird „die Gewinnung von neuem Personal zusehends schwieriger. Immer weniger Leute entscheiden sich dazu, die Pfeife in die Hand zu nehmen.“ Augenscheinlich ist es diesseits der bayerisch-württembergischen Landesgrenze genauso.

Eine Verbesserung der Gesamtlage wird wohl nur im Doppelpass zwischen Vereinen und Verband möglich sein. Genau hier wollen nun die drei Schiedsrichtergruppen im Bezirk Donau/Iller ansetzen und in engem Austausch mit potenziellen künftigen Unparteiischen wichtige Fragen beantworten. Bezirks-Schiedsrichterobmann Rüdiger Bergmann unterstreicht, dass er zu diesem Dialog gerne bereit steht.

Die schönen Seiten des Jobs

Er wirbt natürlich auch für die schönen Seiten des Schiedsrichter-Daseins. Denn gerade wegen der großen Verantwortung, die das Amt des Schiedsrichters mit sich bringt, ist das Pfeifen für viele Sporttreibende das schönste Hobby der Welt. Außerdem eröffnet es einen neuen Blickwinkel auf den Fußball. Ein gültiger Schiedsrichterausweis bietet obendrein die Möglichkeit, sich jedes Bundesliga- oder DFB-Pokalspiel kostenlos anzusehen.

Die nächsten Schiedsrichter-Schulungen in den Gruppen Illertal und Ulm/Neu-Ulm stehen am Montag, 7. November 2022, an. Beginn im Sportheim der SF Illerrieden und in der Vereinsgaststätte des ESC Ulm ist jeweils um 19.30 Uhr. (AZ, ica)