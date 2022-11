Jonas Jäger (TSV Wasserburg): „Ich bin eigentlich gelernter Torwart“

Plus Für den TSV Wasserburg II erzielte Jonas Jäger innerhalb von zwölf Minuten einen Hattrick. Normalerweise trifft der 33-Jährige nicht ganz so oft.

Herr Jäger, Sie haben Ende Oktober das Kunststück fertig gebracht, beim 8:0 des TSV Wasserburg II über den SV Unterknöringen II in der B-Klasse West 2 innerhalb von zwölf Minuten einen lupenreinen Hattrick und später noch ein weiteres Tor zu erzielen. Wie haben Sie das denn angestellt?