Fußball

05:58 Uhr

Kein Grund zum Zungenschnalzen für die Bezirksligisten im Landkreis Günzburg

Von Euphorie keine Spur: So sehr sich Trainer Konrad Nöbauer nach 90 Minuten über den 1:0-Erfolg des VfR Jettingen freute, so kritisch kommentierte er die Vorstellung seiner Bezirksliga-Fußballer im Heimspiel gegen Maihingen.

Plus Bezirksligist VfR Jettingen muss lange um den verdienten Sieg bangen. Der FC Günzburg ist die Führung los. Der SC Bubesheim nähert sich der Abstiegszone.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Der FC Günzburg hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Nord verloren. Durch die Punkteteilung des bisherigen Primus beim FC Horgau konnte der TSV Aindling vorbeiziehen. Dritter bleibt der VfR Jettingen, der durch seinen Heimsieg gegen Maihingen den Günzburgern nun ganz nahe ist – und womöglich nachträglich Herbstmeister wird, wenn er das ausstehende Heimspiel gegen den VfL Ecknach (27. November) gewinnt. Wie gewonnen, so zerronnen, heißt es derweil beim SC Bubesheim. Die zweite Niederlage hintereinander bringt das Team wieder in ungemütliche Nähe zur Abstiegszone.

