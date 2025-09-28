Später Ausgleich rettet Günzburg einen Punkt gegen Neuburg

Manchmal schreibt der Fußball die spannendsten Geschichten in den letzten Minuten: Mit einem Tor in der Nachspielzeit rettete Bezirksligaabsteiger FC Günzburg im Heimspiel gegen den SV Neuburg/Kammel einen Punkt. 1:1 endete die Kreisliga-Partie am Samstagnachmittag. Aufgrund des nimmermüden Einsatzes und einiger Gelegenheiten im zweiten Abschnitt haben sich die kriselnden Günzburger diesen Punktgewinn redlich verdient.

