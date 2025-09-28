Icon Menü
Fußball-Kreisliga Donau West: Günzburg rettet spektakulär Punkt gegen Neuburg durch späten Ausgleichstreffer

Fußball

Später Ausgleich rettet Günzburg einen Punkt gegen Neuburg

Der FC Günzburg kämpft sich in Unterzahl zurück ins Spiel und wird in der Nachspielzeit belohnt. Neuburg verpasst es zuvor, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen.
Von Uli Anhofer
    Günzburgs Mittelfeldspieler Diego Augustin (am Ball), versucht, sich gegen Neuburgs Maximilian Dopfer zu behaupten.
    Günzburgs Mittelfeldspieler Diego Augustin (am Ball), versucht, sich gegen Neuburgs Maximilian Dopfer zu behaupten. Foto: Ernst Mayer

    Manchmal schreibt der Fußball die spannendsten Geschichten in den letzten Minuten: Mit einem Tor in der Nachspielzeit rettete Bezirksligaabsteiger FC Günzburg im Heimspiel gegen den SV Neuburg/Kammel einen Punkt. 1:1 endete die Kreisliga-Partie am Samstagnachmittag. Aufgrund des nimmermüden Einsatzes und einiger Gelegenheiten im zweiten Abschnitt haben sich die kriselnden Günzburger diesen Punktgewinn redlich verdient.

