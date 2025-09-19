Kreisliga-Duell mit dem TSV Balzhausen: Wiesenbach fühlt sich bestens vorbereitet

Deutliche Niederlagen mussten am vergangenen Spieltag in der Fußball-Kreisliga sowohl der TSV Balzhausen, 0:4 in Scheppach, als auch die SpVgg Wiesenbach, 0:3 in Offingen, hinnehmen. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt Balzhausen nun die Spielvereinigung.

Wiesnbach-Verteidiger warnt: „Balzhausen ist ein extrem unangenehmer Gegner“

Die personell arg gebeutelten Wiesenbacher hoffen darauf, dass Daniel Heininger, Dominik Thoma und Max Schröpfer bis dahin wieder dabei sein werden. „Wir wissen, dass es in Balzhausen verdammt schwer wird. Die Mannschaft und die Zuschauer dort sind eine Einheit, Balzhausen ist ein extrem unangenehmer Gegner“, so der Wiesenbacher Abteilungsleiter und Innenverteidiger Thomas Gornig. Sein Team habe aber sehr gut trainiert und sich auf den Gegner bestens vorbereitet.

Gornig gibt zu, dass der mittelmäßige Start mit zwei Siegen und zwei Niederlagen für die eigenen Ansprüche zu wenig sind. Die Mannschaft müsse den verlorenen Punkten jetzt nachrennen. „Wir müssen in Balzhausen unsere Grundtugenden wie Laufbereitschaft, Wille und Körperlichkeit zeigen. Ich gehe davon aus, dass die Begegnung nicht unbedingt filigran wird“, sagt Gornig. Bei den Balzhausern sieht er in Johannes Keisinger und Danny Obeser die herausragenden Akteure.

Balzhausen noch ohne Sieg in dieser Saison

Der TSV Balzhausen ziert nach vier Spieltagen das Tabellenende. Erst ein Punkt steht auf der Habenseite. Diesen Zähler holte die Mannschaft von Trainer Christian Purschke am ersten Spieltag gegen den bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer Türk Gücü Lauingen. In der Partie kamen die Balzhauser nach einem 0:2-Rückstand noch einmal zurück und sicherten sich schlussendlich noch ein 2:2. „Dieser Zähler war hochverdient“, blickt Purschke zurück.

Die zweite Begegnung in Neuburg endete dann aber mit einer 1:2-Niederlage. „In diesem Spiel wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wir haben es versäumt, unsere Tore zu machen“, ärgert sich der Coach. Gegen den TSV Offingen setzte es dann eine deutliche 1:4-Heimniederlage. „Offingen hat eine sehr gute Truppe, unsere Niederlage war verdient“, so Purschke. Am vergangenen Sonntag sah der Übungsleiter gegen Scheppach dann erneut eine verdiente Niederlage seiner Truppe.

Trotz der bisher eingefangenen zwölf Gegentreffer lobt Christian Purschke ausdrücklich seinen Torhüter Alexander Höse. Der 24-jährige Keeper vertritt den erfahrenen Maximilian Uhlig, der wegen einer Verletzung derzeit nicht zur Verfügung steht. Gute Noten vergibt Purschke auch an den jungen Julian Wiedemann. Der 17-jährige Mittelfeldspieler zeigte bei seinen Einsätzen auf der Außenbahn immer Leistungen. Purschke appelliert an die anderen jungen Balzhauser Akteure, sich etwas von Wiedemann abzuschauen. „Die Jungs müssen raus aus ihrer Komfortzone und zeigen, dass sie gierig sind und unbedingt in der Kreisliga spielen wollen“, so der Trainer. Um den Klassenerhalt in der Kreisliga zu schaffen, müssen sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt werden.

Zwei weitere Landkreisderbys in der Kreisliga angesetzt

Neben der Partie in Balzhausen stehen am Wochenende zwei weitere Landkreisderbys auf dem Spielplan. Beim SV Neuburg/Kammel tritt am Sonntag die TSG Thannhausen an. Die Mindelstädter haben bisher zweimal gewonnen und zweimal Remis gespielt und wollen ihre Ungeschlagen-Serie auch in Neuburg halten. Die Gastgeber haben erst drei Begegnungen absolviert. Nach der Auftaktniederlage gegen Türkiyemspor Krumbach feierte die Truppe von Trainer Martin Hörmann zwei Siege, einem knappen 2:1-Erfolg über Balzhausen folgte ein 9:0-Kantersieg über den SV Scheppach.

Das dritte Landkreisderby führt den TSV Ziemetshausen und den TSV Offingen zusammen. Beide Teams gelten eigentlich als Anwärter auf einen Tabellenplatz ganz vorne. Die Offinger wurden dieser Favoritenrolle bisher gerecht und haben drei Siege auf dem Konto. Nur bei Türk Gücü Lauingen verlor die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Stefan Smolka und Maximilian Braun. Nicht rund läuft es bisher hingegen bei Bezirksliga-Absteiger Ziemetshausen. Am vergangenen Spieltag setzte es eine empfindliche 0:4-Niederlage gegen Spitzenreiter Lauingen. Gegen den TSV Offingen wollen die Ziemetshauser sich nun rehabilitieren.

So tippen Thomas Gornig und Christian Purschke den fünften Spieltag:

TSV Balzhausen – SpVgg Wiesenbach 1:3/2:2

SC Bubesheim – SSV Glött 2:0/2:0

SC Altenmünster – Türk Gücü Lauingen 1:2/1:3

TSV Ziemetshausen – TSV Offingen 1:1/1:3

SV Scheppach – SSV Neumünster-U. 2:2/3:1

SV Neuburg/Kammel – TSG Thannhausen 2:1/2:2

Türkiyemspor Krumbach – FC Günzburg 1:3/1:2