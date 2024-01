Kreisligist Grün-Weiß Ichenhausen hat einen neuen Trainer

Plus Im Oktober trennte sich FC Grün-Weiß Ichenhausen von seinem Trainer Robert Nan. Nun steht sein Nachfolger fest.

Andreas Weßling ist neuer Trainer des Fußball-Kreisligisten FC Grün-Weiß Ichenhausen. „Es waren sehr gute Gespräche mit Andreas Weßling, die Chemie hat gleich gepasst und wir haben uns dann schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt“, fasst GWI-Vorstand Uli Hammerschmidt die Verhandlungen mit dem neuen Coach zusammen. Klare Zielvorgabe für den neuen Übungsleiter ist der Verbleib in der Kreisliga.

Für die Ichenhauser, die sich im Oktober des vergangenen Jahres von Trainer Robert Nan trennten, ist die Lage prekär. Mit zwölf Zählern belegt das Team von der Günz den Relegationsplatz in der Kreisliga West. Ein wichtiger Grund für die Verpflichtung von Andreas Weßling sei seine große Erfahrung gewesen, betont Hammerschmidt.