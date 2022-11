Kreisligist VfR Jettingen II gewinnt ein typisches 0:0-Spiel

Plus Fußball-Kreisligist VfR Jettingen II schafft in einer ereignisarmen Partie ein 1:0 gegen den TSV Offingen. Die Gäste wirft das hinter ihre Ambitionen zurück.

Ein erstaunlich ereignisarmes Nachbarschaftsduell in der Fußball-Kreisliga West haben der VfR Jettingen II und der TSV Offingen geboten. Die meisten der 160 Zuschauenden unterhielten sich während der Schlussphase schon darüber, welchem Team das sich längst abzeichnende 0:0 wohl eher weiterhelfen könnte. Ein Augenblick veränderte die Perspektiven dann schlagartig.