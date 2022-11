Nach Trainerwechsel: SC Mönstetten landet klaren Sieg

Plus Frauen-Bezirksoberligist SC Mönstetten trennt sich von Coach Zimmermann - und gewinnt danach 3:0. Für den SV Wattenweiler trifft eine Fußballerin dreimal.

Ungefährdete 3:0-Siege haben die Fußballerinnen des SV Wattenweiler und des SC Mönstetten in ihren aktuellen Heimspielen der Bezirksoberliga gefeiert. Beide Teams festigten damit ihre Positionen im Mittelfeld der Tabelle. Kellerkind TSV Burgau dagegen hat in Form des 1:5 bei Spitzenreiter SC Biberbach erneut einen Rückschlag erlitten.