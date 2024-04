Fußball

05:23 Uhr

SC Bubesheim und TSG Thannhausen versprechen ein Offensivspektakel

Plus Es ist ein Klassiker in der Fußball-Region und diesmal geht es für die alten Rivalen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Was zwei Asse vor dem Anpfiff sagen.

Von Uli Anhofer

In der Fußball-Kreisliga West steht an diesem Samstag, 20. April, die Partie zwischen dem SC Bubesheim und der TSG Thannhausen im Fokus. Das Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem gastgebenden Fünften der Rangliste wird um 16 Uhr angepfiffen.

Partie ist für den SC Bubesheim richtungweisend

Vor allem für die Bubesheimer ist die Begegnung richtungweisend. Bei einer Niederlage gegen die TSG würde der Rückstand zur Tabellenspitze auf neun Punkte anwachsen, der Wiederaufstieg in die Bezirksliga in weite Ferne rücken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen