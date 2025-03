SG Burgau/Mönstetten bleibt im Tabellenmittelfeld der Bezirksoberliga

Mit einer verdienten 0:2-Niederlage kehrten die Fußballerinnen der SG Burgau/Mönstetten von ihrem Trip ins Allgäu beim TSV Ottobeuren zurück. Damit revanchierten sich die Gastgeberinnen für die 2:5-Hinspielschlappe in Burgau auf eindrucksvolle Weise und festigten ihren fünften Platz in der Bezirksoberliga-Tabelle, während die Spielgemeinschaft weiterhin auf Rang neun festsitzt. Diese war freilich schon mit gedämpften Erwartungen in die Partie gegangen, da mit Ramona und Julia Bamberger, Jana Holland und Jannika März gleich vier Stammkräfte ersetzt werden mussten.

Trainer Timo Winstel sah darin zumindest einen Grund für die Niederlage, bemängelte aber auch, dass es seiner Mannschaft wieder einmal nicht gelungen sei, das Tempo beim Umschalten mit und ohne Ball mitzugehen und so die drei Punkte verdientermaßen abgeben musste. Ottobeuren hatte das Spiel wie immer auf den schnellen Kunstrasen ausgelegt und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Schon in der achten Minute ließ die Gästeabwehr der gefährlichen Anna Binzer viel zu viel Raum an der Strafraumgrenze, sodass diese mit einem platzierten Schuss Torfrau Magdalena Mösenlechner eine Chance ließ.

Auch im weiteren Spielerlauf dominierten die Einheimischen und erspielten sich zahlreicher Torgelegenheiten, doch die beste Gästespielerin, Torhüterin Magdalena Mösenlechner, rettete ein ums andere Mal bravourös und verhinderte einen größeren Rückstand. Kurz nach der Pause war sie freilich doch machtlos, als Ottobeuren mit viel Druck im Mittelfeld den Ball eroberte, Stefanie Pfeuffer einen sauberen Steckpass in den Strafraum spielte und Lara Kramlinger nur nach einschieben musste. Am kommenden Sonntag empfängt die Spielgemeinschaft Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg II und möchte unbedingt den ersten Rückrundensieg landen. (AZ)