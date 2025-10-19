0:1 gegen Gersthofen: Später Rückschlag für Jettingen

Jede Serie hat irgendwann ein Ende – das musste am Wochenende auch der VfR Jettingen feststellen. Durch einen späten Gegentreffer verlor das Team gegen den TSV Gersthofen knapp mit 0:1. Für die Jettinger ist es die erste Niederlage seit Ende August. Dabei hatte das Team durchaus Chancen, selbst in Führung zu gehen.

Im Vergleich zum 4:1-Auswärtserfolg beim FC Gundelfingen II tauschte VfR-Trainer Johannes Putz in seiner Startelf zweimal. Maximilian Ocker und Marlon Fischer durften von Anfang an ran, dafür nahmen Christoph Wachs und Elias Miller zunächst auf der Bank Platz.

Jettingen startete mit Vollgas in die Partie und erarbeitete sich früh eine erste gute Torchance: In der dritten Minute setzte sich Nico Di Doi im Dribbling gegen drei Gegenspieler durch, zog in die Mitte und schloss ab, sein Schuss ging allerdings knapp am gegnerischen Kasten vorbei. „In der ersten halben Stunde waren wir richtig gut drin“, lobt Putz nach dem Abpfiff den Auftritt seiner Mannschaft. Vor allem durch Di Doi wurde es immer wieder gefährlich. „Wir waren spielbestimmend, der Gegner hat sich schwergetan“, bilanziert Putz. „Wenn wir in dieser Phase ein Tor machen, hätten wir das Spiel gewonnen. Da bin ich mir sicher“, ergänzt der 40-Jährige.

Putz lobt seine Mannschaft trotz Niederlage – „Schwung mitnehmen“

Allerdings schaffte es der VfR nicht, seine Chancen in Tore umzumünzen, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging. Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gersthofen wurde stärker, unter anderem durch die Hereinnahme von Jermaine Meilinger der immer wieder für Gefahr sorgte.

Ebendieser Meilinger war es auch, der in der Schlussphase den einzigen und somit entscheidenden Treffer der Partie erzielte: Nach einem langen Ball in die Jettinger Hälfte steckte Fabian Bühler auf Meilinger durch, der den Ball unter die Latte zur umjubelten Gästeführung einschoss. „So ist der Fußball: Wenn man die Chancen vorne nicht nutzt, bekommt man hinten die Gegentore“, sagt Putz.

Zwar sei die Niederlage ärgerlich, weil der Abstand zum anvisierten zweiten Tabellenplatz nun wieder etwas angewachsen ist, doch der Trainer weiß die Partie einzuordnen. „Das Ergebnis ist natürlich bitter. Aber die Leistung war sehr gut. Diesen Schwung müssen wir für das nächste Spiel mitnehmen.“ Weiter geht es für Jettingen am kommenden Sonntag. Dann spielt der VfR erneut auf eigenem Platz, Gegner ist der TSV Nördlingen II.