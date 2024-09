„Stimmung, Teamgeist und Freude am Fußball sind zurück“

2022 hat sich im Herrenbereich der damalige Landesligist SC Ichenhausen und in diesem Sommer dann der Kreisligist FC Grün-Weiß Ichenhausen für einen Neuanfang in der untersten Spielklasse entschieden. Im Frauenfußball ist nun der Bezirksligist SG Freihalden-Zusmarshausen den gleichen Weg gegangen. Das Team startet in der Kreisliga Augsburg einen Neuanfang. Was sind die Gründe für diesen Schritt, Herr Setzu?

Alois Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis