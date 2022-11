Tage zum Jubeln und Tage zum Lernen für die Fußballerinnen

Plus Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Mönstetten siegen deutlich. Das Team des SV Wattenweiler dagegen erlebt ein Desaster. Was die Trainer dazu sagen.

Allein die Fußballerinnen des SC Mönstetten haben bei den aktuellen Auftritten der heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen einen Sieg eingefahren. Der fiel mit 4:0 im Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren zudem deutlich aus. Die anderen beiden Landkreis-Vertreter, SV Wattenweiler und TSV Burgau, kassierten eine empfindliche und und eine knappe Niederlage. In der Spielrunde zuvor hatten alle drei Teams Siege eingefahren.