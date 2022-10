Thomas Knop: „Ich will nichts schönreden“

Plus Thomas Knop, 46-jähriger Trainer des Fußball-Kreisklassisten SpVgg Kleinkötz, listet die Gründe für den kapitalen Fehlstart auf.

Nach neun Spieltagen hat die SpVgg Kleinkötz noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto und ist abgeschlagenes Schlusslicht der Fußball-Kreisklasse West 1. Herr Knop, den Saisonstart hatten Sie als Trainer doch bestimmt anders geplant.