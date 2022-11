Tobias Holland: „Da sagt man nicht Nein, wenn man gebraucht wird“

Plus Seinen Trainer-Einstand bei den Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Mönstetten hätte sich der 35-jährige Tobias Holland nicht schöner wünschen können.

Nach sieben Spielen hatten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Mönstetten gerade mal neun Punkte auf dem Konto. Dann lösten Sie Torsten Zimmermann als Trainer ab und feierten drei Siege in Folge. Besser hätte Ihr Einstand doch gar nicht laufen können, Herr Holland.