Torhüter-Vaterfreuden beim SC Bubesheim und beim FC Günzburg

Plus Simon Zeiser vom SC Bubesheim und Fabian Kuchenbaur vom FC Günzburg freuen sich über Neuankömmlinge. Ihre Bezirksliga-Mannschaften wollen erfolgreich spielen.

Geschlagen, aber nicht geknickt: Die jüngsten Niederlagen haben bei den Bezirksliga-Spitzenteams FC Günzburg und VfR Jettingen keine bleibenden Schäden hinterlassen. Wie sollten sie auch. Beide Fußball-Teams waren deutlich besser als erwartet in die Runde gestartet und mussten nun gegen starke Konkurrenten Nackenschläge einstecken. Wichtig wird freilich sein, wie die nun auf den Tabellenplätzen zwei und drei der Gruppe Nord stehenden Teams die kommenden Aufgaben meistern.