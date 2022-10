TSV Offingen sorgt für klare Verhältnisse im Kreisliga-Derby

Plus Der TSV Offingen gewinnt das Kreisliga-Nachbarschaftsduell bei der SG Reisensburg-Leinheim 3:1. Vor der Begegnung gedenken die Beteiligten eines früheren Fußballers der Gäste.

1:3 (1:2) verlor Fußball-Kreisligist SG Reisensburg-Leinheim das Lokalderby gegen den wenige Kilometer donauabwärts beheimateten TSV Offingen.