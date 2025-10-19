Unentschieden in der Kreisliga: Thannhausen bleibt im Soll

Zwei Elfmeter, zwei Treffer: Beim 1:1 im Fußball-Kreisligaduell zwischen der TSG Thannhausen und dem FC Günzburg fielen die entscheidenden Tore vom Punkt. Durch das Remis vor rund 120 Zuschauern bleiben die Thannhauser weiter in der Spitzengruppe der Liga. Gleichzeitig bauten die Günzburger ihre Serie auf vier Partien ohne Niederlage in Folge aus.

Beim FCG fehlte nur Maximilian Lamatsch aus beruflichen Gründen. Bei der TSG Thannhausen ist die Spielerdecke derzeit hingegen extrem dünn. Neben einigen verletzten Akteuren fiel Antonio Pejic gesperrt aus. Der Verteidiger holte sich im Derby gegen den TSV Balzhausen in der Nachspielzeit die Rote Karte.

„Das Spiel stand auf keinem besonders hohen Niveau. Wir hatten die etwas besseren Chancen und die größeren Spielanteile. Es fehlte aber die letzte Überzeugung, um unbedingt einen Treffer zu erzielen“, fasste der Thanhauser Spielertrainer und Torwart Liridon Rrecaj nach der Begegnung zusammen. „Es war bezeichnend für das Spiel, dass beide Treffer aus Elfmetern resultierten“, ergänzte er.

Trotz der spärlichen Ausbeute von nur einem Punkt aus den beiden jüngsten Heimspielen ist der „Don“ mit dem bisherigen Saisonverlauf seiner TSG aber weiterhin zufrieden. Die Thannhauser seien derzeit voll im Soll und mit einer Niederlage in neun Partien können das Team durchaus leben. Der angepeilte Platz unter den ersten Fünf ist weiterhin durchaus realisierbar. Dafür müssen die Thannhauser in den nächsten Wochen aber sehr viel arbeiten. Denn die personelle Situation wird sich voraussichtlich bis zur Winterpause nicht wesentlich verbessern.

Spielertrainer sieht Günzburg auf einem guten Weg – Bubesheim erneut ungeschlagen

Günzburg bleibt nach der Punkteteilung weiter in der Abstiegszone. Spielertrainer Benjamin Götz lobt sein Team trotzdem. „Das war ein gutes Spiel von der Mannschaft, vor allem in kämpferischer Hinsicht bin ich sehr zufrieden“, teilte Götz, der erstmals in dieser Saison in der Startelf des Bezirksligaabsteigers stand, seine Eindrücke. Für den Coach sei es aber bitter, dass sein Team nur zwei Minuten nach dem eigenen Führungstreffer in der 43. Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Emirhan Aglar ebenfalls per Elfmeter den Ausgleich hinnehmen musste. Torschütze für die TSG war Davor Grmaca.

Gegen Ende der Partie sah Götz sein Team dann vor allem in kämpferischer Hinsicht im Vorteil: „Ich denke, wir hatten in dieser Phase die klareren Chancen und auch noch mehr Körner, als die Thannhauser.“ Aus den jüngsten vier Partien holten die Kreisstädter sechs Punkte. Neben einem 5:1-Erfolg über Scheppach gab es drei Remis gegen Neumünster-Unterschöneberg, Neuburg und Thannhausen. „Wir machen Fortschritte und werden uns bald mit einem Sieg belohnen“, so Götz.

Im zweiten Landkreisderby des Kreisliga-Wochenendes baute auch der SC Bubesheim seine Serie von Spielen ohne Niederlage aus. Die Mannschaft von Spielertrainer Tayfun Yilmaz besiegte vor 150 Zuschauern den TSV Ziemetshausen mit 3:1 und blieb zum achten Mal hintereinander ungeschlagen. „Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem taktisch haben sich die Jungs voll an meine Vorgaben gehalten“, lobte Yilmaz seine Truppe.

Die Ziemetshauser seien ein sehr starker Gegner gewesen, der den SCB über die gesamte Partie gefordert hätte. Aber die geschlossene Mannschaftsleistung habe zum verdienten Sieg geführt. Außerdem seien die Tore zu sehr wichtigen Zeitpunkten gefallen. Das 1:0 erzielte Orhan Cimen kurz vor der Pause. Jan Wiedemann legte kurz nach dem Wiederanpfiff das 2:0 nach, ehe Tibor Petrik in der 55. Minute auf 3:0 stellte. Das 3:1 markierte der Ziemetshauser Julian Riederle in der 72. Minute. Die Bubesheimer brachten den Sieg anschließend trotzdem sicher über die Ziellinie.