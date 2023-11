VfR Jettingen nach Klatsche defensiv kompakt, offensiv zu harmlos

Plus Nach der 0:6-Heimklatsche gegen Neuburg kommt der VfR Jettingen gegen Gersthofen wesentlich besser ins Spiel. Doch am Ende gibt es erneut eine Niederlage.

Mission Wiedergutmachung: Im Heimspiel des VfR Jettingen am Sonntagnachmittag gegen die Gersthofer Bezirksligisten aus dem Augsburger Land wollte das Team von Konrad Nöbauer unbedingt ein anderes Gesicht zeigen. Mit 0:6 verlor man zuletzt gegen Neuburg auf heimischem Rasen. Gegen Gersthofen gelang es den Jettingern anfangs auch, defensiv wesentlich stabiler zu stehen als noch eine Woche zuvor.

Die Heimpartie vor etwa 100 Zuschauerinnen und Zuschauern begann wenig spektakulär. Beide Teams warteten ab, spielten kompakt und setzten auf Kontermöglichkeiten. Den ersten Torschuss gab es durch Fabian Findler vom VfR Jettingen in der 18. Minute. Wenige Minuten später die zweite Torannäherung durch Daniel Heidenberger mit einem Kopfball.