Warum FCG-Spielertrainer Bronnhuber zurück zu seinem Heimatverein wechselt

Plus Dass Spielertrainer Christoph Bronnhuber den FC Günzburg im Sommer verlässt, ist schon längst fix. Nun hat er einen neuen Verein gefunden: SV Aislingen. Was er dazu sagt.

Christoph Bronnhuber, Spielertrainer beim Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg verlässt auf eigenen Wunsch den Verein zum Saisonende. Diesen Entschluss hatte er bereits im November gefasst (wir berichteten). "Bis dahin haben wir noch viel vor, wir wollen möglichst frühzeitig den Klassenerhalt sichern", sagt der 33-jährige Coach und Stürmer. Seine persönlichen sportlichen Pläne gehen über die Saison hinaus. Wie Bronnhuber unserer Redaktion bestätigt, wechselt er zurück zu seinem Heimatverein SV Aislingen (Landkreis Dillingen). Dass dieser in der Kreisklasse spielt, stört Bronnhuber keineswegs, denn auch in niederklassigen Ligen werde Fußball gespielt.

Der ehemalige Landesliga-Stürmer ist seit 2018 beim FC Günzburg in Amt und Würden. "Es wird einfach Zeit, dass mal jemand Neues das Ruder übernimmt." Für den Wechsel gebe es keine konkreten Gründe dafür, es sei eine Trennung im Guten. Zum Zeitpunkt seines Entschlusses, in Günzburg aufzuhören, habe allerdings nicht festgestanden, wohin seine Reise als Trainer geht. Erst kürzlich sei er mit seinem Heimatverein ins Gespräch gekommen.