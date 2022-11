Fußball

vor 16 Min.

Zwei Fußball-Bezirksligisten im Landkreis Günzburg drückt der Schuh

Nicht richtig in Tritt kommen in dieser Bezirksliga-Saison die Fußballer des TSV Ziemetshausen.

Plus SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen beklagen anhaltende Personalprobleme. Auf der Erfolgswelle gleiten dagegen FC Günzburg und VfR Jettingen durch die Runde.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Mies angefangen, ein paar Strohfeuer angezündet und dann wieder schwer nachgelassen: In dieser insgesamt unangenehmen Dynamik haben sich die Fußballer des SC Bubesheim und des TSV Ziemetshausen durch die Vorrunde der laufenden Bezirksliga-Saison bewegt. Das wirft Fragen auf – auch nach dem Trainer. Der SC Bubesheim hat ganz schnell gehandelt, nach lediglich vier Begegnungen René Hauck anstelle des glücklosen Matthias Schuster installiert und damit in der konkreten Situation richtig gehandelt. Der TSV Ziemetshausen stärkte dieser Tage seinem Coach Sven Müller ausdrücklich den Rücken – und liegt ebenso richtig in seiner Einschätzung, dass das Problem nicht aufseiten des Übungsleiters zu suchen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen