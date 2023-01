Futsal

15:20 Uhr

Burgauer Frauen spielen um Schwäbische Hallenmeisterschaft

Plus Die Damen des TSV Burgau vertreten den Landkreis Günzburg bei der Schwäbischen Frauen-Hallenmeisterschaft. Am Samstag um 16.15 Uhr ist in der Rebayhalle Anpfiff.

Von Uli Anhofer

Bei der schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball der Frauen ist der Landkreis Günzburg ebenfalls vertreten. Der TSV Burgau qualifizierte sich für das Bezirksturnier und bestreitet sein Halbfinale gegen den SV Mering. Im zweiten Semifinale stehen sich der TSV Ottobeuren und der TSV Schwaben Augsburg gegenüber.

