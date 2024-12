Sparkassencup 2024: Gruppen fürs Final-Turnier ausgelost

In den Räumen der Sparkasse an der Günzburger Kapuzinermauer wurden am Freitagvormittag die Gruppen für das Finale der Kreismeisterschaft im Hallenfußball ausgelost. Die „Losfeen“ waren wie schon in den vergangenen Jahren Landrat Hans Reichhart und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee, Daniel Gastl. Beobachtet wurde die Auslosung vom verantwortlichen Spielleiter Fatih Kayan. Der Funktionär freut sich auf das Finalturnier am 28. Dezember, ab 18 Uhr in der Günzburger Rebayhalle: „Schon die Vorrunden waren ein Feuerwerk an Spielfreude, Leidenschaft und temporeichen Spielen. Viele Fans fiebern dem Finalturnier in Günzburg entgegen.“ Und die Auslosung macht Hoffnung auf spannende Begegnungen. Das Turnier sei Jahr für Jahr ein sportliches Highlight für die gesamte Region.

Hallenfußball-Finale in Günzburg: Auslosung des Sparkassencups 2024 im Detail

In der Gruppe A stehen die drei Kreisligisten SC Bubesheim, SV Neuburg/Kammel und TSG Thannhausen, sowie SG Reisensburg-Leinheim aus der Kreisklasse. Die Gruppe B setzt sich aus dem Bezirksligisten FC Günzburg, TSV Burgau, SpVgg Wiesenbach (beide Kreisliga) und Türk Gencler Birligi aus der Kreisklasse zusammen. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Auslosung. Wir haben zwei ausgewogene Gruppen. Die Finalturniere um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball habe ich mir in den vergangenen Jahren immer sehr gerne angesehen. Der Sport, der dort gezeigt wird, ist sehr ansprechend“, blickt Hans Reichhart auf die vergangenen Turniere zurück. Auch als Zuschauer dabei sein wird Daniel Gastl.

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee unterstützt das Turnier schon seit vielen Jahren. „Wir freuen uns, wie in jedem Jahr auf ein tolles Turnier. Wichtig ist, dass die Mannschaften und die zahlreichen Zuschauer den Gedanken des Fair Play zeigen und zum Jahresausklang ein gemeinschaftliches Erlebnis haben“, so der Vorstandsvorsitzende des Bankhauses. Für die Sparkasse sei es wichtig, dass sie Projekte im sportlichen, sozialen, aber auch im kulturellen Bereich unterstützt. „Dadurch bringen wir Menschen zusammen. Gerade bei Sportveranstaltungen sehen wir, dass die körperliche Betätigung auch Kinder und Jugendliche anspricht und sie aktiv werden lässt“, beschreibt Gastl die Gründe für das Engagement.

